Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht, Sachbeschädigung an KFZ, Fahren ohne Versicherungsschutz

Betzdorf, Daaden, Wallmenroth (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 25.08.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, den 26.08.2023, 12:00 Uhr beschädigte ein/e bislang unbekannte/r PKW-Fahrer/-in einen auf einem Parkplatz in der Ladestraße in Betzdorf geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

Am Samstag, den 26.08.2023 gegen 03:30 Uhr hatten drei bislang unbekannte und vermutlich eher jugendliche Personen - zwei davon mit schlanker, einer mit korpulenter Figur - unerlaubt ein Anwesen in der Straße "Im Neuen Garten" in Derschen betreten. Am nächsten Morgen stellten die Hauseigentümer zudem fest, dass deren PKW beschädigt wurde. Die Polizei Betzdorf bittet um sachdienliche Hinweise unter der 02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

Am Samstag, den 26.08.2023 um 20:10 Uhr wurde der PI Betzdorf ein weiß-roter BMW mit auffällig großem Heckspoiler gemeldet, welcher ohne angebrachte Kennzeichen auf der B62 von Wallmenroth nach Niedergüdeln und zurück zu einem Anwesen in der Hauptstraße in Wallmenroth fuhr. Hier konnte der PKW durch eine Streifenwagenbesatzung bereits wieder in einer Garage stehend festgestellt werden, welche sofort bei Erkennen der Beamten durch die vor Ort anwesenden Personen geschlossen wurde. Diese verhielten sich in der Folge absolut unkooperativ. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die beiden Eigentümer des PKW wurde eingeleitet. Die Polizei Betzdorf bittet auch hier mögliche Zeugen sich unter der 02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell