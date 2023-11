LPI-GTH: Weihnachtsbaumschmuck entwendet - Zeugen gesucht

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots) - In einen Blumenladen in der Bachstraße versuchten ein oder mehrere noch unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag gewaltsam zu gelangen. Dies misslang jedoch. Es entstand Sachschaden an zwei Türen. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 entgegen (Bezugsnummer 0308582/2023). (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

