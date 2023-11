Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Krafträder entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen dem 15. November, 16.00 Uhr und dem 23. November gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Straße "Am Wartenberg". Von dort gelangten der oder die Täter in eine angrenzende Garage und entwendeten daraus drei Krafträder. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein "Habicht SR 4" der Marke Simson in der Farbe Blau, eine grüne "ETZ250" der Marke MZ und um eine "KR 50" der Marke Simson. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0308030/2023) entgegen. (jd)

