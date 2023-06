POL-FL: Wyk auf Föhr: Sportflugzeug bei Landung verunglückt

Langenhorn (ots) - In der Nacht zu Freitag (23.06.2023) kam es in Langenhorn zu einem Brand einer Scheune. Verkehrsteilnehmer meldeten gegen 04:00 Uhr Feuerschein und verständigten die Feuerwehr und die Polizei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand und brannte in der Folge vollständig nieder. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Es kamen weder Menschen noch ...

mehr