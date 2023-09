Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum vom Freitag, 08.09.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 10.09.2023, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Mehrere Fahrten unter Einfluss von Alkohol/Drogen

Am Samstagabend, gegen 21:48 Uhr, wird der Autobahnpolizei Winsen/Luhe ein Pkw aus dem Odenwaldkreis gemeldet, der auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg die gesamte Fahrbahnbreite benötige. Laut Zeugenaussagen fahre der Fahrzeugführer in Schlangenlinien und bremst sein Fahrzeug mehrfach ab, um dann wieder zu beschleunigen. Durch die Autobahnpolizei W/L konnte der Pkw schließlich an der Anschlussstelle Hamburg/Harburg angehalten und kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,51 Promille. Dem 61-jährigen Fahrzeugführer aus dem Odenwaldkreis wird die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Etwa zeitgleich kontrollieren Polizeibeamte einen Pkw in der Nähe des Bahnhofes in Buchholz in der Nordheide. Der 23-jährige Fahrzeugführer weist diverse Auffälligkeiten auf, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hinweisen. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wird vorerst untersagt.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:55 Uhr, kollidiert ein 40-jähriger Fahrer eines Pkw im Stadtbereich Winsen (Luhe) mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Kollision werden außerdem zwei weitere geparkte Pkw beschädigt. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergibt einen Wert von 1,9 Promille. Der Führerschein wird beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Einige Stunden später, gegen 05:30 Uhr fällt den Polizeibeamten in Tostedt ein Jugendlicher auf einem E-Scooter auf. Anschließende Tests ergeben, dass der 17-jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Aufgrund der festgestellten 1,02 Promille und des positiven Urintests auf THC und Kokain, wird anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am Freitag kommt es gegen 14:40 Uhr auf dem Radweg am Hoopter Elbdeich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Radfahrer aus Hamburg schwer verletzt wird. In diesem Zusammenhang sei ein männlicher Radfahrer gesehen worden, der in Richtung Fähranlieger Hoopte gefahren sein soll. Er soll mit einem schwarzen Rad mit gelben Applikationen unterwegs gewesen sein.

Wer Zeuge des Unfalls ist oder andere Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Unfallherganges beitragen können, möge sich bitte mit der Polizei Winsen (Luhe) unter 04171/7960 in Verbindung setzen.

Salzhausen - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden Pkw in der Nähe von Eyendorf. Dieser fahre mit stark überhöhter Geschwindigkeit, sodass der Meldende dem Pkw nicht weiter folgen könne. Auf der L216 kurz hinter der Ortschaft Luhmühlen verliert der 62-jährige Fahrzeugführer des gemeldeten Pkw auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kommt nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Baum und gerät zurück auf die Fahrbahn. Nach wenigen Metern kommt er erneut nach links von der Straße ab und schleudert gegen einen weiteren Baum. Der Pkw überschlägt sich, der Fahrzeugführer wird aus dem Pkw geschleudert und kommt unter dem Fahrzeug zu liegen. Er verstirbt unmittelbar an der Unfallstelle.

Rosengarten - Einbruch und PKW-Diebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es im Ortsteil Tötensen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannte Täterschaft verschafft sich Zutritt zum Objekt, indem sie in den Rahmen der Terrassentür bohren. Auf direktem Weg begeben sie sich in die Garage des Hauses und entwenden den dort geparkten Porsche. Anschließend flüchten sie mit diesem in unbekannte Richtung.

Neu Wulmstorf - Sachbeschädigung durch Feuer

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird auf einer Baustelle "Bei der Lutherkirche", eine Plastikwarnbake und eine Dixi-Toilette in Brand gesetzt. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden.

Buchholz i.d.N. - Stadtfest Buchholz

Vom 08.09.-11.09.2023 findet das diesjährige Stadtfest Buchholz im Innenstadtbereich statt. Aufgrund der guten Wetterlage wurde die Veranstaltung überdurchschnittlich gut besucht. Zu verschiedenen Zeiten wurde die Veranstaltung von uniformierten und zivilen Polizeibeamten bestreift. Im Einsatzverlauf wurden lediglich zehn Straftaten polizeilich bekannt. Das Stadtfest Buchholz verlief damit aus hiesiger Sicht friedlich.

