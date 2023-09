Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Randalierer verletzte mehrere Polizistinnen und Polizisten ++ Seevetal/A1 - Mit Motorrad auf stehenden Transporter aufgefahren ++ Undeloh - Vorfahrt missachtet ++ u.w.M.

Randalierer verletzte mehrere Polizistinnen und Polizisten

Ein 21-jähriger Mann ist am Donnerstag, 7.9.2023, in Verhinderungsgewahrsam genommen worden, nachdem er gegen 14.30 Uhr in aggressiver Weise bei der Kreisverwaltung aufgefallen war. Mehre Menschen wurden von ihm beleidigt, im Vorbeigehen gekniffen und geschlagen. Da der alkoholisierte Mann sich auch nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen.

Im Gewahrsam auf der Polizeidienststelle gab der Mann später vor, auf die Toilette gehen zu müssen. Als zwei Beamte ihn dorthin bringen wollten, griff er diese an und versuchte, sich mit aller Gewalt zu entziehen. Hierbei trat und biss er die Beamten, die den Mann wieder unter Kontrolle bringen wollten. Erst mit Unterstützung weiterer Beamter gelang es schließlich, den 21-Jährigen mit Handfesseln zu fixieren und wieder in die Zelle zu bringen. Zwei Beamtinnen und drei Beamte wurden bei dem Angriff verletzt. Sie erlitten Prellungen und Bisswunden. Einer Beamtin hatte der Mann blutdurchsetztem Speichel ins Gesicht gespuckt.

Gegen den 21-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Seevetal/A1 - Mit Motorrad auf stehenden Transporter aufgefahren

Ein 32-jähriger Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, am Donnerstag, 7.9.2023, schwer verletzt. Der Mann war gegen 7:50 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Hittfeld staut es sich der Verkehr, so dass ein 21-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter auf dem Überholfahrstreifen bis zum Stillstand abbremsen musste. Dies erkannte der Motorradfahrer offenbar zu spät. Er fuhr auf den Kleintransporter auf. Dabei verletzte er sich schwer. Der Mann kam nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste du die A1 in Fahrtrichtung Hamburg knapp eine Stunde voll gesperrt werden.

Undeloh - Vorfahrt missachtet

Auf der Straße Zur Dorfeiche kam es am Donnerstag, 7. September, gegen 16:15 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Mann wollte mit seinem PKW von der Wilseder Straße über den Kreuzungsbereich in die gegenüberliegende Straße Zum Loh einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt zweier Motorradfahrer, die auf der Straße Zur Dorfeiche in Richtung Wesel unterwegs waren. Ein 68-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und wurde vom Pkw des 79-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Rosengarten/Nenndorf - Versuchter Pkw-Aufbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 6.9.2023, 17 Uhr und Donnerstag, 6:30 Uhr, haben Unbekannte versucht, einen VW Crafter aufzubrechen. Das Fahrzeug stand auf einem Firmengelände an der Straße Ohepark. Die Täter machen sich zunächst an der Beifahrertür zu schaffen, konnten diese aber nicht öffnen. Aus der hinteren Laderaumtür brauchen Sie ein Glaselement heraus. Auch hier gelang es Ihnen nicht, in das Fahrzeug zu kommen. Beute macht die Täter nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 EUR.

