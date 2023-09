POL-WL: Ausfall der Telefonverbindung

Buchholz/Neu Wulmstorf (ots) - Neu Wulmstorf, Bahnhofstraße Einbruch in Obst- und Gemüsemarkt In der Nacht vom 03. Auf den 04. 09.2023 sind Unbekannte in einen Obst- und Gemüsemarkt in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf eingebrochen. Bemerkt hat der Eigentümer den Einbruch am gestrigen Morgen bei ...

mehr