Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Motorrollers in Furschweiler

Namborn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 18.05.2023, wurde in der Freisener Straße ein zugelassener Motorroller gestohlen. Es handelt sich um einen roten Motorroller der Marke Piaggio, der mit Versicherungskennzeichen zugelassen war und der vor einem Wohnanwesen abgestellt war. Von dort wurde er auf derzeit nicht bekannte Art und Weise entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell