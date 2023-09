Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Neu Wulmstorf- Einbruch in Obst- und Gemüsemarkt ++ Todtglüsingen- Sachbeschädigung an Fußballcourt ++ Einbrüche in Buchholz und Tostedt

Buchholz/Neu Wulmstorf (ots)

Neu Wulmstorf, Bahnhofstraße

Einbruch in Obst- und Gemüsemarkt

In der Nacht vom 03. Auf den 04. 09.2023 sind Unbekannte in einen Obst- und Gemüsemarkt in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf eingebrochen. Bemerkt hat der Eigentümer den Einbruch am gestrigen Morgen bei Betriebsbeginn. Miutmaßlich handelt es sich bei den Einbrechern um eine Gruppe von vier Tätern. Sie brachen die Ladentür gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt. Die unbekannten Täter entwendeten eine Ladenkasse mit Bargeld. Da der Verdacht besteht, dass es sich um dieselbe Tätergruppierung handelt, die in der gleichen Nacht in ein weiteres Ladengeschäft in der Bahnhofstraße eingebrochen sind, können auch Hinweise zu der Tat wichtig sein. Hinweise bitte an die Polizei in Neu Wulmstorf unter Tel. 040/3344 1990.

++ Seevetal-Hittfeld

Aufbruch von Münzautomaten einer Waschanlage Durch zwei unbekannte Täter wird am frühen Montagmorgen, zwischen 00:50 und 01:17 Uhr, die Stromleitung an zwei Münzautomaten der Waschanlage einer Tankstelle in der Jesteburger Straße durchtrennt. Einer der beiden Automaten wird anschließend gewaltsam geöffnet und etwas Bargeld daraus entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Seevetal unter Tel. 04105/620-0 zu wenden.

++ Wohnungseinbrüche in Tostedt und Buchholz

Tostedt

Einbruch in Einfamilienhaus In Tostedt im Heidweg brachen über das Wochenende zwischen Donnerstag- und Montagmittag der/die Täter in ein Einfamilienhaus im Heidweg ein. Nach Übersteigen des Zaunes wurde zunächst die Haustür versucht aufzuhebeln. Dies misslang offensichtlich, denn der Einbruch wurde durch die schließlich aufgebrochene Terrassentür begangen. Nach Durchsuchen des Hauses flüchtete der/die Täter mit Diebesgut in unbekannte Richtung.

Buchholz i.d.N.

Einbruch in eine Wohnung in Mehrfamilienhaus Am Montagnachmittag kam es zu einem weiteren Wohnungseinbruch, dieses Mal in Buchholz. Nachdem zunächst der Schließzylinder der Wohnungstür aufgebohrt wurde konnten der oder die Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brandenburger Straße einbrechen. Es werden Bargeld und Schmuck entwendet.

++ Todtglüsingen

Sachbeschädigung an Fußballcourt

Durch unbekannte Täter wird der umrandete Fußballplatz (Fußballcourt) der Grundschule Todtglüsingen mittels weißer Farbe beschmiert. Es werden auf den Seitenwänden u.a. die Schriftzüge "A.C.A.B.", "Fuck the Police" und "Ghetto4Life" verwendet. Daneben wurden weitere, nicht leserliche, Schriftzüge und -zeichen aufgebracht. Die Täter müssen am Wochenende zwischen Freitagmittag (01.09.2023) und Montagmorgen (04.09.2023) aktiv gewesen sein. Hinweise an die Polizei in Tostedt unter Tel. 04182 404270.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell