Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geschäftseinbrüche ++ Brackel/A7 - Auffahrunfall

Neu Wulmstorf (ots)

Geschäftseinbrüche

In der Zeit zwischen Samstag, 2.9.2023, 22 Uhr und Sonntag, 14:35 Uhr, kam es an der Soltauer Straße im Ortsteil Mienenbüttel zu einem Einbruch in einen Maschinenhandel. Die Täter hatten sich zunächst auf die Rückseite des Geländes begeben und ein Zaunelement entfernt. Nachdem sie auf diesem Weg die Halle erreicht hatten, brachen sie ein Wandelement und die dahinterliegende Dämmung heraus, um sich Zutritt zu verschaffen. Aus der Halle wurden mehrere Kettensägen, Freischneider und einen Rasenmäher entwendet. Allein der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt. Auch die Beute hat einen Wert von rund 10.000 EUR.

Am heutigen Montagmorgen, 4.9.2023, gegen kurz vor 3 Uhr, kam es in Neu Wulmstorf in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft. Die Täter zerschlugen die Schaufensterscheibe und erbeuteten verschiedene Elektrogeräte und Mobiltelefone, mit denen sie sich in Richtung Bahnhof entfernten. Nach Zeugenaussagen könnte es sich um vier Personen gehandelt haben, die zu Fuß davonliefen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04105 6200.

Brackel/A7 - Auffahrunfall

Auf der A7, in Richtung Süden, kam es am Sonntag, 3.9.2023, zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 15:25 Uhr erkannte ein 39-jähriger Mann infolge von Ablenkung zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm verlangsamte. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes auf den BMW einer 41-jährigen Frau auf. Ihr Wagen wurde noch auf einen davor haltenden Golf einer 38-jährigen Frau geschoben. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Die anderen beiden Beteiligten sowie eine Elfjährige Mitinsassin des BMW wurden leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden wie Gesamt rund 22.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell