Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 01.09.2023 12:00 Uhr bis Sonntag, 03.09.2023 12:00 Uhr

Tostedt (ots)

Töster Flohmarkt

Tostedt. Am Samstag fand in Tostedt wieder Norddeutschlands größter Flohmarkt statt. Bei gutem Wetter und bester Stimmung fanden nach Polizeiangaben 50.000 Menschen den Weg nach Tostedt, um die auf einer Länge von etwa acht Kilometern aufgereihten Verkaufsstände zu besuchen. Für die Sicherheit sorgten 20 Polizistinnen und Polizisten: Verlorene Kinder wurden ihren Eltern zurückgebracht, bei einer gestürzten Dame wurde Erste Hilfe geleistet bis die Rettung eintraf und es wurde für eine sichere An- und Abreise gesorgt. Ansonsten gab es für die Polizei nicht viel zu tun. +++

Autoscheibe eingeschlagen

Buchholz. Unbekannte haben am Freitag am Buchholzer Bahnhof eine Autoscheibe eingeschlagen und einen Rucksack aus dem Pkw geklaut. Der VW Golf war gegen 12.30 Uhr auf dem Schotterparkplatz geparkt worden. Als der Fahrer gegen 17.15 Uhr zurückkam, bemerkte er den Einbruch in sein Auto. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz zu melden: 04181/2850. +++

Bushaltestelle beschädigt

Maschen/Horst. Am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr stellten Beamte der Polizei Seevetal eine Sachbeschädigung an der Bushaltestelle "Vor den Hallonen" in der Horster Landstraße fest. Unbekannte Täter hatten bei dem gläsernen Wartehäuschen mehrere Scheiben zerstört. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105/6200 zu melden. +++

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Winsen. Auf dem Parkplatz des Nettomarktes in der Plankenstraße ereignete sich am Samstag zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde durch einen Unbekannten ein grauer VW Golf an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (Luhe) unter 04171/7960 zu melden. +++

Alkoholkontrollen

Lankreis Harburg. Die Polizei im Landkreis hat am Wochenende mehrere Fahrzeugführende erwischt, die nach Alkohol- oder Drogenkonsum ihr Auto besser stehengelassen hätten. Am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal einen 32-Jährigen Pkw-Fahrer in der Schulstraße in Maschen. Bei der Verkehrskontrolle wurde beim Fahrzeugführer eine Cannabis-Beeinflussung festgestellt. Der Mann musste mit zur Blutprobe. Am Samstag um 15.20 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Audi durch Jesteburg. Er pustete 0,54 Promille. Um 23.05 Uhr überprüfte eine Streife in Buchholz den 23-jährigen Fahrer eines Honda. Die Kontrolle ergab Hinweise, dass der Mann zuvor Drogen genommen hatte. Er wurde zur Blutprobe mit ins Krankenhaus genommen. Mit 1,48 Promille fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes am Sonntagmorgen um 04.16 Uhr durch Kakenstorf. Auch ihm ließ die Polizei Blut abnehmen. Gegen sie alle wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. +++

Krach am Elbdeich

Hoopte. Am Samstagnachmittag führte die Polizei Winsen Verkehrskontrollen am Hoopter Fähranleger durch. Vorranging ging es dabei um zu laute Fahrzeuge, die vorher umgebaut worden waren. Es wurden mehrere Verstöße bei PKW und Krädern festgestellt und Anzeigen geschrieben. Über weitere Maßnahmen entscheidet nun die Zulassungsstelle. +++

Unfall unter Alkoholeinfluss

Elstorf. Am Freitagabend gegen 21:20 Uhr stürzte eine Pedelec-Fahrerin in der Schützenstraße und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme fiel den eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei der 45-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. +++

Betrunkener 22-Jähriger verunfallt

Salzhausen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr kam es in der Eyendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW auf einen geparkten PKW auf. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizistinnen fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell