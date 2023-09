Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Maschen - Dreister Fahrraddiebstahl ++ BAB 39 - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis LKW gefahren

Seevetal/ Maschen (ots)

Dreister Fahrraddiebstahl

Ein 25-Jähriger befuhr am Donnerstagabend gegen viertel nach zehn mit seinem Fahrrad die Schulstraße in Maschen. Ein ihm entgegenkommendes Pärchen sprach den Seevetaler an und bat um Hilfe, da sie verdächtige Geräusche gehört hätten. Der hilfsbereite Mann nahm seine Taschenlampe und wollte den beiden Unbekannten helfen. In diesem Moment sprang der männliche Täter auf das Fahrrad und fuhr davon. Seine weibliche Begleitung flüchtete zu Fuß. Die Polizei sucht nun nach den dreisten Dieben. Beide sollen etwa zwanzig Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Frau trug einen dunklen Pullover und hatte sich eine Kapuze über den Kopf gezogen. Das entwendete Mountainbike der Firma Scott hat einen schwarzen Rahmen mit gelber Aufschrift. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal unter der Nummer 04105-6200.

BAB 39 - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis LKW gefahren

Nach Hinweisen auf einen in Schlangenlinien fahrenden LKW konnten Beamte der Autobahnpolizei Winsen das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der A 39 anhalten. Zuvor hatte sich Donnerstagabend, gegen 22 Uhr ein Zeuge gemeldet, der den LKW mit auffälliger Fahrweise vor sich hatte. Die Beamten ließen den LKW-Fahrer pusten. Dabei erreichte der 41-Jährige einen Wert von 1,69 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden. Diesen hatte der Mann aus dem thüringischen Landkreis Sömmerda bereits vor zwei Jahren wegen eines ähnlichen Vorfalles abgeben müssen. Mehrere Strafverfahren erwarten ihn jetzt.

