POL-WL: Verantwortung übernommen - Führerschein abgegeben

Buchholz (ots)

In der vergangenen Woche erschien der 86-jährige Walter Dahl auf der Dienststelle in Buchholz, um seinen Führerschein abzugeben, und zwar für immer. Der Senior der Jahrzehnte unfallfrei als Pkw-Fahrer unterwegs war, erkannte an sich, dass Reaktion und motorische Fähigkeiten mit der Zeit nachgelassen hatten: "Da ich seit Jahren auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurechtkomme, wollte ich kein Risiko mehr eingehen und habe deswegen meinen Führerschein abgegeben", so der 86-Jährige.

Für Dirk Poppinga, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Harburg, eine respektable Entscheidung: "Die mentalen und motorischen Fähigkeiten lassen im Alter immer mehr nach. Das wirkt sich irgendwann auch auf die Verkehrstüchtigkeit aus. Hier gilt es, rechtzeitig über Alternativen nachzudenken. Die Wahl des Wohnortes, Fahrgemeinschaften, der ÖPNV oder die Nutzung von Fahrrad und Pedelec können den Verzicht auf den Führerschein leichter machen."

Mit lobenden Worten über diese verantwortungsvolle Entscheidung nahm Poppinga den Führerschein von Herrn Dahl entgegen, um ihn an die Führerscheinstelle weiterzuleiten.

