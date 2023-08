POL-WL: Einbruchdiebstahl bei Motorradhandel ++ Stelle - Bei Probefahrt schwer verletzt

Winsen (ots) - Gartengeräte entwendet Unbekannte brachen am Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht in die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Porschestraße ein. Dazu wurde die Eingangstür aufgehebelt. Aus dem Objekt wurden diverse hochwertige Gartengeräte entwendet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Hinweise bitte an die ...

mehr