Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 25.08.2023 12:00 Uhr bis Sonntag, 27.08.2023 12:00 Uhr

Jesteburg - (ots)

Unfall infolge von Alkoholkonsum

Auf dem Heimweg von einer Feier kam am Samstagabend der 55- jährige Fahrzeugführer mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam letztendlich in einem Waldstück zum Stehen. Bei dem Fahrzeugführer konnte ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Er pustete 0,72 Promille. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Hollenstedt - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich ein weiterer Unfall in der Professor Kück Straße in Hollenstedt. Anwohner hörten gegen 01:00 Uhr einen lauten Knall, konnten aber kein Fahrzeug mehr sehen. Aus unbekannter Ursache ist der Fahrzeugführer vermutlich beim Abbiegen, nach links von der Fahrbahn abgekommen und landete in einer Gartenhecke. Personen, die Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug und/oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Tostedt unter 04182- 404270 zu melden.

Buchholz - Zeugenaufruf nach Brandstiftung

Unbekannte Täter zündeten am Sonntagmorgen gegen 01:55 Uhr in der Heidestraße eine Restmülltonne vor einem Mehrfamilienhaus auf unbekannter Weise an. Zeugen löschten noch vor dem Eintreffen der Polizei das Feuer. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Drestedt - Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 25- jährigen Fahrzeugführer am Freitag gegen 22:39 Uhr eine Beeinflussung durch den Genuss alkoholischer Getränke festgestellt werden. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

Hollenstedt - Verkehrsunfall

Am Freitagabend gegen 17 Uhr fuhr der 79- jährige Fahrzeugführer die Kreisstraße 40 in Richtung Hollenstedt, als er alleinbeteiligt aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus verbracht. Zwischenzeitlich wurde die Fahrbahn komplett gesperrt.

Maschen - Zeugenaufruf

Am Freitag wurde der Polizei Anzeige über einen Mann erstattet, welcher sich auf einer Pferdeweide an der Straße Birkenmoor an den dortigen Stuten zu schaffen machte. Dieser wurde durch die Besitzer der Tiere mittels einer Wildkamera aufgenommen. Die Aufnahmen liegen der Polizei vor und werden derzeit ausgewertet. Bei dem Verursacher handelt es sich um eine männliche Person mit schlanker Statur, Glatze und Bartansatz. Er war zur fraglichen Zeit mit einer Jogginghose und einem T-Shirt bekleidet. Verletzt wurden die Tiere nach ersten Erkenntnissen nicht. Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Zeitraum zwischen Mitternacht und 2:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Birkenmoor, Maschen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Seevetal unter der Nummer 04105-620-0 zu melden.

Meckelfeld - Dorffest

Das 38. Meckelfelder Dorffest nahm über das Wochenende gesehen einen sehr ruhigen und friedlichen Verlauf. Es ist lediglich nach Beendigung des Dorffestes zu drei körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden (ohne ärztliche Behandlung). Ein Einsatzschwerpunkt lag an beiden Tagen auf der Durchführung von Jugendschutzkontrollen. Es konnten an beiden Abenden keine Kinder/Jugendliche mit erheblichen alkohol-/drogentypischen Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Nenndorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bereits am Donnerstag kam es gegen 16:00 Uhr auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und dem Fahrer eines Kleintransporters, wobei der Transporter auf das vorausfahrende Motorrad auffuhr. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt. Beide Fahrzeuge wurden jedoch erheblich beschädigt und waren derart ineinander verkeilt, dass die Fahrbahn etwa eine Stunde lang blockiert war. Da die beiden Unfallgegner widersprüchliche Angaben zur Entstehung des Unfalls machen, ist das Polizeikommissariat Seevetal für die Ermittlung der Unfallursache dringend auf die Angaben unabhängiger Unfallzeugen angewiesen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105-6200 zu melden.

A7 / A39 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagmorgen kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei auf der A 7 einen Pkw aus Hamburg. Während der Kontrolle fiel auf, dass der ausgehändigte Führerschein seine Gültigkeit verloren hat. Dem 27-jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Ein ähnliches Ereignis konnte gegen 06 Uhr auf der A39 festgestellt werden. Hier wurde ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus dem LK Harburg mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Maschen kontrolliert. Nachdem die Beamten ihn zur Vorlage seines Führerscheins aufforderten, gab der Mann zu verstehen, dass er keinen besitzen würde. Auch hier folgte auf die Untersagung der Weiterfahrt die Einleitung eines Strafverfahrens.

A7 - Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Auf der A7, in Höhe der Anschlussstelle Thieshope, staute sich am Samstagnachmittag in Fahrtrichtung Hannover der Verkehr vor einer Baustelle. Diesen Umstand übersah ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus dem LK Landshut und fuhr mit seinem Pkw auf das Heck des Vorausfahrenden auf. Insgesamt wurden hierbei 5 Personen leicht verletzt. Nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst, konnten alle Personen vor Ort entlassen werden. An beiden, nicht fahrbereiten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

A7 / A39: Aufmerksame Verkehrsteilnehmer melden Trunkenheitsfahrten

Sonntag, kurz nach Mitternacht meldeten gleich mehrere Fahrzeugführende einen Pkw auf der A7, welcher ihnen in Fahrtrichtung Hamburg durch seine langsame und unsichere Fahrweise aufgefallen war. Alarmierte Polizeibeamte konnten bei einer Kontrolle des Pkw feststellen, dass der 57-jährige Fahrzeugführende stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 2,27.

Wenig später meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer auf der A39 einen gleichgelagerten Sachverhalt. Auch hier ist ein Pkw, welcher in Richtung Hamburg unterwegs war, wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle konnte bei der 39-jährigen Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,65 Promille. In beiden Fällen erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung der Führerscheine.

Winsen - Sachbeschädigung am Fenster eines Tattoo-Studios

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Fensterscheibe eines Tattoo-Studios in der Bahnhofstraße beschädigt. Ein Anwohner hört das Klirren von brechendem Glas und bemerkt, als er nachsehen möchte, dass sich von dem Tattoo-Studio eine unbekannte, dunkel gekleidete Person fußläufig die Bahnhofstraße hinunter entfernt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Winsen (Luhe) unter 04171-796-0 entgegen.

Evendorf - Streit mit Arbeitskollegen/ Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei Winsen auf den Autohof BREAK an der A7 in Evendorf gerufen. Hier hatte sich ein 26-jähriger Kunde am Bierregal bedient und den Verkaufsraum ohne zu bezahlen wieder verlassen. Als er vom Verkaufspersonal und weiteren Kunden angesprochen wurde, reagierte er äußerst aggressiv, bedrohte die Angestellten und beschädigte durch Schläge die Eingangstür. Wie sich später herausstellte, war der Mann zuvor mit Arbeitskollegen in einem Auto auf der Durchreise gewesen. Aufgrund eines entstandenen Streits, wurde er dann kurzerhand auf dem Autohof zurückgelassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell