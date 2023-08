Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Diebstahl ++ Tostedt/Todtglüsingen - Sachbeschädigung ++ Buchholz - Auffahrunfall

Rosengarten/Sieversen (ots)

Pkw-Diebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 27.8.2023, 22 Uhr und Montag, 7:15 Uhr, kam es an der Straße Schwarzer Weg zu einem Pkw-Diebstahl. Die Täter entwendeten einen auf einem Privatgrundstück abgestellten Toyota Land Cruiser 150 in grau. Das Fahrzeug stand vor einer Garage. Wie die Täter den Wagen öffnen und starten konnten, ist noch unklar. Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Tostedt/Todtglüsingen - Sachbeschädigung

Der Soccer Court neben dem Kindergarten an der Schulstraße ist am vergangenen Wochenende von Unbekannten beschädigt worden. In der Zeit zwischen dem 25. und 28.8.2023 zerschnitten diese den Kunstrasen und Tor- sowie Seitennetze. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1500 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Buchholz - Auffahrunfall

Auf der B 75, zwischen Buchholz und Tostedt, kam es am Montag, 28.8.2023, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 15:30 Uhr kam es zu einem verkehrsbedingten Rückstau. Eine 60-jährige Frau erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf den VW Caddy eines 27-Jährigen auf. Dessen Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den davor haltenden VW Scirocco eines 37-jährigen Mannes geschoben. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

