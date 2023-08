Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ladendieb verletzte sich selbst ++ Winsen - Pkw vom Parkplatz gestohlen ++ Buchholz - Passanten belästigt und Polizisten getreten ++ Neu Wulmstorf - "Krähenfuß" auf der Fahrbahn

Buchholz (ots)

Ladendieb verletzte sich selbst

Ein 21-jähriger Mann ist am Mittwoch, 30.8.2023, dabei beobachtet worden, wie er, gegen 10:20 Uhr, in der Breiten Straße ein Parfum in einem Einzelhandelsgeschäft gestohlen hatte. Zeugen stoppten den Mann und alarmierten die Polizei. Der 21-Jährige, riss sich den Pullover vom Oberkörper und fing an, sich selbst zu verletzen, woraufhin er von den Zeugen fixiert wurde. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Dort beruhigte der Mann sich wieder. Auch ein Arzt, der die oberflächlichen Verletzungen begutachtete, sah keine Anhaltspunkte für eine Eigen-, oder Fremdgefährdung. Nach Einleitung des Strafverfahrens wurde der 21-Jährige wieder entlassen.

Winsen - Pkw vom Parkplatz gestohlen

Unbekannte haben am Mittwoch, 30.8.2023, einen grau-metallic-farbenen Dodge Ram 1500 vom Netto-Parkplatz an der Plankenstraße gestohlen. Der 74-jährige Halter hatte den Wagen gegen 15 Uhr dort abgestellt und war einkaufen gegangen. Als auf dem Parkplatz wieder an sein Auto trat, bemerkte er, dass er den PKW-Schlüssel nicht mehr bei sich hatte. Nachdem eine Absuche des Parkplatzes und des Marktes erfolglos verlaufen war, ließ er sich von einer Bekannten in den Landkreis Gifhorn fahren, um von dort einen Ersatzschlüssel zu holen. Gegen 20:15 Uhr wieder in Winsen eingetroffen, musste er feststellen, dass der Dodge nicht mehr am Platz stand. Vermutlich hatten die Täter den Schlüssel aufgefunden oder ihm zielgerichtet aus der Tasche gestohlen. Anschließend entfernten sie sich mit dem rund 50.000 EUR teuren Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen der Pick-up aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Buchholz - Passanten belästigt und Polizisten getreten

Ein 38-jähriger Mann ist gestern, 30.8.2023, in Gewahrsam genommen worden. Gegen 17:30 Uhr meldeten Zeugen, dass der Mann auf dem Bahnhofsvorplatz Passanten belästige. Als Polizisten eintrafen, fanden sie den erheblich alkoholisierten und sich äußerst aggressiv verhaltenden Mann dort vor. Da er sich im Gespräch nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Hierbei trat er im Streifenwagen einem Polizisten gegen den Brustkorb. Der Beamte blieb unverletzt.

Gegen den 38-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nachdem ein Arzt ihm eine Blutprobe entnommen hatte, wurde er auf richterliche Anordnung wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Neu Wulmstorf - "Krähenfuß" auf der Fahrbahn

Die Polizei Neu Wulmstorf ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Ein 39-jähriger Mann war am Dienstagmorgen, 29.8.2023, kurz nach Mitternacht, mit seinem PKW durch die Bahnhofstraße gefahren. Dabei bemerkte er, dass er mit dem linken Vorderreifen über einen Gegenstand gefahren war. Als er nachschaute, fand er eine Nagelkralle, einen sogenannten Krähenfuß, den Unbekannten zuvor auf die Fahrbahn gelegt hatten.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, oder die selbst über eine Nagelkralle gefahren sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04033441990 bei der Polizei in Neu Wulmstorf zu melden.

