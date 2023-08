Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einschleichdiebstahl ++ Winsen - Trickdiebstahl

Neu Wulmstorf (ots)

Einschleichdiebstahl

Am Dienstag, 29.8.2023, gegen 16 Uhr, haben sich Diebe durch eine geöffnete Terrassentür eines Einfamilienhauses am Schilfweg in die Räumlichkeiten geschlichen. Die Geschädigten hatten sich währenddessen im Garten aufgehalten. Die Täter durchsuchten die Räume und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Winsen - Trickdiebstahl

Unter dem Vorwand, eine baugleiche Wohnung beziehen zu wollen, klingelte ein Pärchen am Dienstag, 29.8.2023, gegen 20:20 Uhr, bei einem Mehrfamilienhaus am Europaring an der Wohnungstür einer Seniorin. Die Frau ließ das Pärchen ein. Durch ein Gespräch abgelenkt, konnte der Mann unbemerkt in das Schlafzimmer gehen und dort Fingerringe und anderen Schmuck im Wert von rund 2500 Euro an sich nehmen. Kurz nachdem das Pärchen wieder gegangen war, alarmierte die Seniorin die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden.

Das Pärchen wird wie folgt beschrieben:

Die Frau war etwa 160 cm groß und hatte eine normale bis kräftige Statur. Sie trug glattes, schwarzes Haar und war mit einer schwarz-weißen Jacke bekleidet. Sie war etwa 20 Jahre alt.

Der Mann war ebenfalls circa 160 cm groß, hatte eine normale Statur. Er trug schwarzes Haar, eine dunkle Hose und ein dunkles Oberteil. Sein Alter wird auf etwa 30 Jahre geschätzt. Beide sprachen gebrochen Deutsch. Ob sie zu Fuß oder mit einem Fahrzeug unterwegs waren, ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell