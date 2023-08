Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Diebstahl vereitelt

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen des Versuchs des Diebstahls einer Geldbörse zum Nachteil einer 81-jährigen Nienstädterin sowie eines vollendeten Diebstahls einer weiteren Geldbörse.

Die 81-jährige Seniorin hielt sich am Donnerstagvormittag gegen 10.50 Uhr in einem Discounter an der Bahnhofstraße in Stadthagen auf, als sie bemerkte, dass eine unbekannte Frau ihre Geldbörse aus ihrer getragenen Umhängetasche stehlen wollte. Geistesgegenwärtig zog sie die Tasche dicht an ihren Körper. Zeitgleich bemerkte ein aufmerksamer Ladendetektiv die Situation und hielt die Täterin bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Im weiteren Verlauf wurde bei der 37-jährigen Beschuldigten ein weiteres Portemonnaie aufgefunden, dass offensichtlich einer 86-jährigen Stadthägerin gehörte und ebenfalls in dem Discounter gestohlen wurde. Diese hatte den Diebstahl noch nicht bemerkt und das Geschäft bereits verlassen. Die Beamten stellten das Portemonnaie sicher und gaben es der 86-Jährigen zurück. Die Beschuldigte wurde mit zur Dienststelle genommen, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen.

Gegen die 37-jährige Frau aus Bovenden wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell