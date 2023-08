POL-NI: Überhitzte Schweine auf Transporter

Pollhagen (ots) - Cho / Am Donnerstag, 24.08.23, gegen 15:05 Uhr, ereignet sich auf der Hauptstraße in Pollhagen ein Verkehrsunfall. Der 36 jährige Führer eines Ford Fiesta ist mit seinem PKW in Richtung Stadthagen unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein blauer VW entgegenkommt. Da der blaue VW in die Gegenfahrbahn, also Fahrbahn des Ford Fiesta, geriet, muss der 36jährige nach rechts ausweichen und stößt hierbei gegen eine Mauer. Der Führer des blauen VW fährt ...

