Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Pollhagen (ots)

Cho / Am Donnerstag, 24.08.23, gegen 15:05 Uhr, ereignet sich auf der Hauptstraße in Pollhagen ein Verkehrsunfall. Der 36 jährige Führer eines Ford Fiesta ist mit seinem PKW in Richtung Stadthagen unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein blauer VW entgegenkommt. Da der blaue VW in die Gegenfahrbahn, also Fahrbahn des Ford Fiesta, geriet, muss der 36jährige nach rechts ausweichen und stößt hierbei gegen eine Mauer. Der Führer des blauen VW fährt daraufhin weiter in Richtung Pollhagen / Wölpinghausen. Nach Angaben des Verunfallten sei es möglich, dass der Führer des VW das Abkommen von der Fahrbahn nicht mitbekommen hat. Er könne den Führer des PKW als einen Mann im Alter von ca. 60 Jahren beschreiben. Das Kennzeichen habe mit "SHG" begonnen. Den Sachschaden an Mauer und PKW schätzt die Polizei auf ca. 2000 Euro. Wer könnte Beteiligter des Verkehrsunfalls sein und ggf. noch keine Kenntnis davon haben? Der Verursacher des Verkehrsunfalls kann sich unter 05721-98220 bei der Polizei melden. Auch Zeugen haben die Möglichkeit, Hinweise über diese Nummer weiterzugeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell