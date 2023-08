POL-NI: Nienburg - PKW touchiert und weggefahren

Nienburg (ots) - (KEM) Ein 28-jähriger Pollhäger meldete sich am Mittwoch bei der stadthäger Polizei, nachdem er sein im April 2022 von einer unbekannten Person gestohlenes Fahrrad an der Volkshochschule in Stadthagen wiedererkannte. Eingesetzte Polizeibeamte trafen den Pollhäger an, der ihnen ein angeschlossenes Fahrrad zeigte und glaubhaft versicherte, dass ihm ...

mehr