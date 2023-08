Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Motorradfahrer kollidiert mit abbiegenden PKW; Oerbke: tödlicher Motorradunfall auf Platzrandstraße; Munster: PKW geht in Flammen auf

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.08.2023 Nr. 1

20.08./Motorradfahrer kollidiert mit abbiegenden PKW Soltau: Ein 42-jähriger PKW-Fahrer befuhr am späten Sonntagnachmittag, mit seinem Skoda Octavia, die Winsener Straße und beabsichtigte nach links auf eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Hierbei übersah der Autofahrer den von hinten herannahenden 61-jährigen Kradfahrer, der beabsichtigte, den PKW zu überholen. Dadurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Winsener Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden.

19.08./ tödlicher Motorradunfall auf Platzrandstraße Oerbke: Am Samstagnachmittag befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer allein die Platzrandstraße zwischen Ostenholz und Bad Fallingbostel. In einer Linkskurve stürzte der Motorradfahrer, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dort befindlichen Betonsteinen. Der Motorradfahrer wurde derart schwer verletzt, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Am Motorrad entstand Totalschaden.

21.08/ PKW geht in Flammen auf

Munster: Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand des Meisenweges geparkter PKW Mercedes Benz, geriet am frühen Montagmorgen in Brand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 25000 Euro. Die Polizei Munster ermittelt hinsichtlich vorsätzlicher Brandstiftung und nimmt Hinweise zur Tat oder Täterschaft unter: 05192-9600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell