Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Werkzeuge von einer Baustelle gestohlen; Böhme: Hausmüll illegal entsorgt.

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.08.2023 Nr. 1

17.08./Werkzeuge von einer Baustelle gestohlen

Munster: Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag diverse Werkzeuge, unter anderem einen Bohrhammer, eine Bohrmaschine sowie eine Kettensäge von einer Baustelle im Worthweg. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster, Tel. 05192/9600 entgegen.

17.08./Hausmüll illegal entsorgt

Böhme/Kirchwahlingen: Die Polizei Rethem ermittelt zu einer illegalen Müllentsorgung und sucht hierzu Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Unrat bereits in der Zeit zwischen Sonntag, 06.08.2023, 18:00 Uhr und Montag, 07.08.2023, 10:00 Uhr an der B 209, gegenüber dem Gelände der Rethemer Fähre, in einem dortigen Wäldchen am Wegesrand abgelagert worden sein. Bei dem Hausmüll handelt es sich unter anderem um Spraydosen, ein Regal, ein Badmöbelschrank und viele Windeln. Wer Hinweise zu dem Vergehen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Rethem, 05165/291340 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell