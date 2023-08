Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Wild ausgewichen: Pkw überschlägt sich; Schwarmstedt: Nach Diebstahl aus Tankstelle werden Zeugen gesucht; Soltau: Ladung von einem Sattelauflieger entwendet;

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.08.2023 Nr. 1

15.08./ Wild ausgewichen: Pkw überschlägt sich

Wietzendorf: Ein 39-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Uelzen wich um kurz nach Mitternacht auf der B 3 bei Bockel zwei Rehen aus, welche die Fahrbahn wechselten. Dabei geriet der Pkw in den Grünstreifen, überschlug sich dort und prallte mit dem Fahrzeugdach gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholeinwirkung beim Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme folgte. Wie sich zudem herausstellte, war der Mann auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

29.07./Nach Diebstahl aus einer Tankstelle werden Zeugen gesucht

Schwarmstedt. Bereits am 29.07.2023, in der Zeit zwischen 19:10 Uhr und 19:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Raiffeisentankstelle an der Mönkebergstraße. Drei unbekannte Männer betraten den Verkaufsraum. Ein Täter verwickelte den Verkäufer zunächst in ein Gespräch und verlies dann mit dem zweiten Mann den Verkaufsraum. Der dritte Täter entwendete währenddessen Tabakutensilien. Die Täter flüchteten in einem Pkw, vermutlich vom Typ Land Rover. Die Polizei sucht Zeugen, welche sich zur Tatzeit an der Tankstelle aufgehalten haben und Hinweise zu den Tätern oder deren Fluchtfahrzeug geben können. Eine Person soll versucht haben, einen Täter aufzuhalten. Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt, Tel.: 05071/800350 entgegen.

14.08./Geld und Schmuck erbeutet

Böhme: Unbekannt drangen in der Nacht von Sonntag zu Montag über ein auf Kippstellung stehendes Fenster in ein Wohnhaus in Bierde ein. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck.

14.08./Ladung von einem Sattelauflieger entwendet.

Soltau: An einem Rastplatz an der Autobahnanschlussstelle Soltau/Ost wurde am vergangenen Wochenende von einem dort abgestellten Auflieger eines Sattelzuges die Ladung, bestehend aus mehreren Rollcontainer, mit Waren eines Drogeriemarktes entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf 100.000 Euro geschätzt.

08.08./ Unfallflucht - Zeugen gesucht

Soltau: Am 08.08.2023, gegen 12:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 48, im Bereich der 70 km/h Zone, zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem aus Richtung Tetendorf kommenden schwarzen Golf VIII und einem entgegenkommenden Renault. Der Golf fuhr dabei teils aufs der Gegenfahrbahn, sodass sich die Außenspiegel berührten und dabei der Spiegel am Renault beschädigt wurde. Der Fahrer des Golfs setzte seine Fahrt nach dem Unfall unerlaubt fort. Zeugen oder der Golffahrer werden gebeten sich mit der Polizei Soltau, Tel., 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

