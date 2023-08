Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Düshorn: Vorfahrt missachtet; Essel: Motorradfahrer schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.08.2023 Nr. 2

13.08/ Vorfahrt missachtet

Düshorn: Der 62-jährige Autofahrer aus Achim befuhr mit seinem PKW am Sonntagmittag die Celler Straße und missachtete im Kreuzungsbereich zur Fallingbosteler Straße die Vorfahrt des heranfahrenden 23-jährigen PKW-Fahrer aus Hamburg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wodurch insgesamt vier Insassen beider PKW leicht verletzt wurden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 50000 Euro.

13.08/ Motorradfahrer schwer verletzt

Essel: Am Sonntagabend befuhren ein 44-jähriger PKW-Fahrer, ein 42-jähriger Kradfahrer und eine 42-jährige PKW-Fahrerin hintereinander die B214. In einem Kreuzungsbereich beabsichtigte der 44-jährige Autofahrer nach links abzubiegen und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Kradfahrer bremste daraufhin ebenfalls ab, was die dahinterfahrende PKW-Fahrerin übersah und mit dem Krad kollidierte und es anschließend auf den davorstehenden PKW schob und einklemmte. Dadurch wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzten 19000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell