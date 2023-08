Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Verkehrsunfälle in Soltau und Walsrode/ Einbruch in Schneverdingen/ Schlangen in Soltau

Heidekreis (ots)

Walsrode - alkoholisiert gegen Baum

In den Abendstunden des 12.08.2023 befuhr ein 25-Jahre alter Walsroder mit seinem Pkw den Tietlinger Weg von Bad Fallingbostel nach Walsrode. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Der leicht verletzte Mann entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und wurde kurze Zeit später im Krankenhaus Walsrode angetroffen. Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

Soltau - Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Am Samstagmittag näherte sich eine 39-Jährige mit ihrem Pkw mit Anhänger der Ampelkreuzung der K1 bei Wolterdingen in Fahrtrichtung Soltau und übersah dabei den bereits vor ihr stehenden Pkw eines 36-jährigen Soltauers. In der Folge fuhr sie auf dessen Pkw auf und schob diesen auf den davorstehenden Pkw einer 41-jährigen Frau aus Buchholz. Eine nachfolgende 43-Jährige aus Schwarmstedt erkannte die Situation ihrerseits zu spät und fuhr auf die bereits verunfallten Fahrzeuge auf. Eine 69-jährige Insassin wurde dabei leicht verletzt, an allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Da drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und die Unfallstelle nicht sofort geräumt werden konnte, kam es auf der Kreisstraße aufgrund des Umleitungsverkehrs der A7 zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Soltau - Schlangen im Vorgarten

Eine Soltauerin staunte am Samstagnachmittag nicht schlecht, als sie unmittelbar vor ihrer Wohnanschrift mehrere Schlangen sah, welche sich dort auf ihren Steinen im Garten sonnten. Die Tiere konnten durch die alarmierten Polizeibeamten schnell als heimische Kreuzottern identifiziert werden. Die unter Naturschutz stehenden Tiere sind nicht aggressiv und beißen nur zur Verteidigung, jedoch kann das Gift bei Menschen äußerst schmerzhafte Reaktionen hervorrufen. Die Schlangen wurden durch die hinzugezogenen Fachkräfte der Wildtierhilfe eingefangen und umgesiedelt.

Schneverdingen - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Schaftrift in Schneverdingen und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Die Bewohner befanden sich während der Zeit im Urlaub. Die Höhe des Diebesguts kann noch nicht bestimmt werden. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-9380-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell