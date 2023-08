POL-HK: Munster:

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.08.2023 Nr. 1

08.08./ Kinder zu Besuch bei den Polizeireitern Munster: Am gestrigen Vormittag ging es im Rahmen einer Ferienpassaktion für 18 Kinder in die Wilseder Heide zu einem Besuch bei den Polizeireitern der Reiterstaffel Hannover. Der Kontaktbeamte der Polizei Munster, Polizeioberkommissar Holger Plehn, hatte diese Veranstaltung organisiert und machte sich in einem von der Stadt angemieteten Bus mit den Kids auf den Weg zum Gelände des Vereines Naturschutzpark nach Niederhaverbeck. Hier erfolgte durch die Reiter eine Einweisung in die vielfältigen Aufgaben der Polizeireiter sowie die Ausbildung der Pferde. Mit viel Motivation und Freude waren die Kinder trotz der teils widrigen Witterungsverhältnisse dabei,so Plehn. Kurzum ein gelungener Ferienvormittag mit der Polizei.

