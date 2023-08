Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz(Aller): zwei Auffahrunfälle mit insgesamt sechs Fahrzeugen - sieben Personen verletzt; Schneverdingen: hochwertiges E-Bike gestohlen; Walsrode: manipulierter E-Scooter

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.08.2023 Nr. 1

09.08./ zwei Auffahrunfälle mit insgesamt sechs Fahrzeugen - sieben Personen verletzt Buchholz (Aller): Am späten Mittwochvormittag kam es auf der BAB7, fast zeitgleich in Fahrtrichtung Hamburg, zu zwei Auffahrunfällen mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen. Ein 43-jähriger und ein 49-jähriger Autofahrer mussten ihre PKW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Diese Situation erkannten ein 76-jähriger und 59-jähriger nachfolgender PKW-Fahrer zu spät und kollidierten in die vorausfahrenden Fahrzeuge. Wenige Minuten später erkannte ein 28-jähriger PKW-Fahrer, an fast der gleichen Unfallstelle, eine ähnliche Situation zu spät und kollidierte in einen vorausfahrenden, verkehrsbedingt stark abgebremsten PKW. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden, an allen sechs beteiligten PKW, von knapp 70000 Euro. Insgesamt wurden sieben Personen durch die zwei Unfälle leicht verletzt.

07.08./ hochwertiges E-Bike gestohlen

Schneverdingen: Im Tagesverlauf des zurückliegenden Montages stahlen an der Straße "Am Bahnhof" unbekannte Täter ein dort angeschlossenes E-Bike. Hierbei handelte es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke "Böttcher" Typ "Shark" in einem Gesamtwert von 6500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter: 05193-982500 entgegen.

09.08./ manipulierter E-Scooter

Walsrode: Ein 24-jähriger Mann fuhr am frühen Mittwochabend mit einem E-Scotter im Bereich Hünzingen im öffentlichen Straßenverkehr, als ihn die Polizei kontrollierte. Dabei fiel den Beamten auf, dass an dem Elektrofahrzeug manipuliert wurde, damit eine Geschwindigkeit von mehr als 20km/h erreicht werden konnte. Damit unterlag das Fahrzeug der Zulassungs,- Steuer,- und Fahrerlaubnispflicht. Dies konnte der Fahrer nicht vorweisen. Dem Fahrer erwartet nun, unter anderem, ein Strafverfahren.

