Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher von Bewohner vertrieben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag (18.04.2023) versucht in ein Wohnhaus an der Franklinstraße einzubrechen. Der unbekannte Mann gelangte gegen 04.30 Uhr in die Garage des Einfamilienhauses und versuchte über den Keller in den Wohnbereich zu gelangen. Der 60-jährige Bewohner hörte jedoch Geräusche an der Kellertüre und sprach den Eindringling daher an. Daraufhin flüchtete der Mann wieder über die Garage. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Mann wird als zirka 30 Jahre alt, 175 - 180 Zentimeter groß und bekleidet mit dunkler Hose und grauem Hoodie beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell