Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch durch die Hintertür; Schneverdingen: E-Bike gestohlen; Soltau: Weiteres E-Bike gestohlen; Schneverdingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.08.2023 Nr. 1

13.08-15.08./ Einbruch durch die Hintertür

Walsrode: Im Zeitraum vom zurückliegenden Sonntag bis Dienstag brachen unbekannte Täter durch eine rückwärtige Haustür in ein Wohnhaus in Kirchboitzen ein. Dort stahlen sie Schmuck im Wert von circa 2000 Euro und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter: 05191-93800 entgegen.

13.08 / E-Bike gestohlen

Schneverdingen: Unbekannte Täter stahlen im Laufe des zurückliegenden Sonntages, ein angeschlossenes E-Bike von der Bushaltestelle an der Straße "Am Brink" und flohen in unbekannte Richtung. Bei dem E-Bike handelte es sich um ein hellblaues Fahrrad der Marke "Kalkhoff" Typ "Impulse Wave" mit einem Wert von circa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter: 05193-982500 entgegen.

15.08 / Weiteres E-Bike gestohlen

Soltau: Am Dienstagnachmittag stahlen unbekannte Täter, an der "Walsroder Straße", ebenfalls ein E-Bike des Fahrradherstellers "Kalkhoff" Typ "Impulse". Hier handelte es sich um ein schwarzes Fahrrad mit einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Das Fahrrad hat ein Wert von circa 1700 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Soltau unter: 05191-93800 entgegen.

15.08 / Von der Fahrbahn abgekommen

Schneverdingen: Der 21-jährige PKW-Fahrer befuhr am Dienstagmittag die Kreisstraße 30 in Schneverdingen und geriet auf Grund Unaufmerksamkeit in den Gegenverkehr, wich diesem aus, verlor daraufhin die Kontrolle über seinen PKW BMW und kam anschließend von der Fahrbahn ab, wo der PKW dann mit einem dortigen Baum kollidierte. Der wurde Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 11000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell