POL-ME: Info-Stand: "Sicherheit rund ums Pedelec" auf dem Stadtfest - Heiligenhaus - 2305006

Mettmann

Auf dem diesjährigen Heiligenhauser Frühlingsfestes am Sonntag, 07. Mai 2023, wird auch die Kreispolizeibehörde Mettmann mit einem eigenen Info-Stand vertreten sein. Gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht bieten unsere Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention in der Zeit von 12-15 Uhr zahlreichen Aktionen zu dem Thema "Sicherheit rund ums Pedelec" an einem Stand auf der Hauptstraße an.

Heiner Mies, Leiter der Direktion Verkehr bei der Kreispolizeibehörde Mettmann, hatte bereits im März dieses Jahres einen Präventionstag zu dem Thema "Sicherheit rund ums Pedelec" ausgerufen. "Pedelec-Unfälle sind derzeit unser Sorgenkind Nummer 1 - hier haben wir auch eine deutliche Zunahme der Verletzten zu beklagen", resümierte er im Hinblick auf die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2022. Die Polizei im Kreis Mettmann verzeichnete in diesem Zeitraum 552 Verunglückte mit Fahrrädern und Pedelecs, was einen Anstieg um rund 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Das Frühlingsfest möchten unsere Expertinnen und Experten nun nutzen, um gezielt mit Pedelec-Fahrerinnen und -fahrern ins Gespräch kommen und zu beraten. Zudem bieten die Kolleginnen und Kollegen auch einen kostenlosen Check der mitgeführten Räder auf ihre Verkehrssicherheit hin an. Auf einem Übungsparcours sowie einem extra aufgebauten Simulator können Interessierte ihre eigenen Fähigkeiten testen. "Immer mehr Menschen, gerade aus der Generation 65plus, sind mit einem Pedelec unterwegs - oftmals haben sie aber kein Gefühl für das Handling ihrer Räder. Die Körperkraft und die Sinneswahrnehmungen nehmen schon ab dem mittleren Alter nach und lassen sich nur bedingt durch Erfahrungen ausgleichen. Die Pedelecs sind schnell, schwer und haben starke Bremsen - das sind viele Menschen nicht gewöhnt, und daher kommt es zu Unfällen. Das wollen wir verhindern", erläutert Polizeihauptkommissar Jens Jaraczewski-Kuhlen die angebotenen Aktionen.

Als kleines Extra können Interessierte außerdem einen Service der besonderen Art am Info-Stand in Anspruch nehmen: Die Diplom-Sportlehrerin Claudia Bader vom behördlichen Gesundheitsmanagement der Kreispolizeibehörde Mettmann informiert rund um das Thema "Gesundheit". So bietet sie speziell für die Fahrradfahrenden eine Bewegungsberatung an und gibt hilfreiche Tipps zur richtigen Körperhaltung und Sitzposition auf dem Rad. Ferner wird die Polizei eine Virtual-Reality-Brille mit im Gepäck haben, um die Gefahren durch den "toten Winkel" zu visualisieren

Zahlreiche Flyer und Informationsbroschüren zu allen Beratungsangeboten runden das Angebot ab.

Polizeihauptkommissarin Saskia Pletsch freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher: "Unser Ziel ist es, mit dieser Aktion zahlreiche Menschen zu sensibilisieren, egal ob sie ihr Pedelec täglich oder auch nur zum Freizeitvergnügen nutzen. Hinsichtlich des angrenzenden und stark frequentierten PanoramaRadweges möchten wir natürlich auch für eine gegenseitige Rücksichtnahme werben. Ein fairer Umgang miteinander reduziert -nicht nur hier- das Unfallrisiko für alle Beteiligten."

