Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Taxifiliale

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.08.2023 Nr. 1

16.08./ Einbruch in Taxifiliale

Bad Fallingbostel: Zwei noch unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen, durch eine eingeschlagene Fensterscheibe, in eine Taxifiliale an der Vogteistraße ein und stahlen nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld, Tabakwaren, Alkohol, ein Notebook sowie ein Tablet. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter: 05162-9720 entgegen.

