Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen, Wohnhauseinbruch 2. Verkehrsunfall, K 1, Heber-Wolterdingen 3. Amtsanmaßung und Nötigung auf der Autobahn

Heidekreis (ots)

1. Schneverdingen, Wohnhauseinbruch:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Schneverdingen am Seekamp ein. Die Täterschaft nutzte die Abwesenheit der Bewohner, drang in das Haus ein und durchwühlte sämtliche Räume. Die Schadenshöhe und das entwendete Diebesgut stehen noch nicht fest. Hinweise welche zur Tatklärung beitragen könnten werden an die Polizei Soltau unter Tel. 05191-93800 erbeten.

2. Verkehrsunfall, K 1, Heber-Wolterdingen:

Am Samstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1 zwischen Heber und Wolterdingen. Eine 33-jährige Hamburgerin befuhr mit ihrem Ford Transit die K 1 aus Heber kommend in Rtg. Wolterdingen. Höhe Huckenrieth musste sie nach eigenen Angaben stark abbremsen, da ein Wildschwein die Fahrbahn gekreuzt haben soll. Diesen Bremsvorgang missachtete eine nachfolgende 41-jährige Bendestorferin mit ihrem Renault und fuhr auf das bereits vor ihr zum Stillstand gekommene Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 6000,- Euro. Die auffahrende Fahrerin, verletzte sich leicht. Bei einer Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit wurden Hinweise auf den Konsum von Alkohol, Drogen und Medikamenten erlangt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

3. Amtsanmaßung und Nötigung auf der Autobahn:

Am Sonnabendnachmittag fahndeten Beamte des PK Bad Fallingbostel nach einem Pkw, dessen Fahrzeugführer während der Fahrt auf der Autobahn im Bereich Egestorf in Fahrtrichtung Hannover ein Blaulicht im Fahrzeug genutzt und so den hier Anzeigenden genötigt hat, den Fahrstreifen zu wechseln. Der Pkw, ein Skoda, und der Fahrzeugführer wurden durch die Beamten festgestellt und kontrolliert. Der 28-Jährige aus dem Bereich Aurich stritt die Vorwürfe ab. Bei der Durchsuchung seines Pkw wurde ein Gerät aufgefunden, mit dem ein Blaulichtsignal dargestellt werden kann. Eine Anerkennung für die Ausrüstung eines Privatfahrzeuges mit Sonderwarneinrichtungen konnte nicht vorgezeigt werden und eine Rechtfertigung der Nutzung wäre in diesem Fall auch nicht gegeben gewesen. Außerdem wurde festgestellt, dass der Pkw mit einem nicht zulässigen Radarwarngerät ausgestattet war. Letzteres wurde vor Ort außer Betrieb gesetzt. Gegen den 28-Jährigen wurden ein Strafverfahren und diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weitere Personen, denen der Pkw aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Fallingbostel (05162/972115) in Verbindung zu setzen.

4. Walsrode, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss:

Am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, stürzte ein 55-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Fallingbostel alleinbeteiligt auf dem Radweg der Quintusstraße in Walsrode. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Fahrradfahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, was die Einleitung eines Strafverfahrens zur Folge hatte. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

5. Hodenhagen, Einbruch:

Unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden des 19.08.2023 in ein Gebäude des Flugplatzes in Hodenhagen ein. Die Täter durchsuchten das Gebäude nach Diebesgut und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld und Nahrungsmittel. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehr als 1.200 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell