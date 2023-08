Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Gestohlenes Fahrrad nach 16 Monaten aufgetaucht

Nienburg (ots)

(KEM) Ein 28-jähriger Pollhäger meldete sich am Mittwoch bei der stadthäger Polizei, nachdem er sein im April 2022 von einer unbekannten Person gestohlenes Fahrrad an der Volkshochschule in Stadthagen wiedererkannte.

Eingesetzte Polizeibeamte trafen den Pollhäger an, der ihnen ein angeschlossenes Fahrrad zeigte und glaubhaft versicherte, dass ihm dies vor 16 Monaten gestohlen worden sei. Dank der Hilfe einer Lehrerin der Volkshochschule konnte ein 22-jähriger Stadthäger ausfindig gemacht werden, der sich dem Fahrrad zugehörig zeigte. Er gab gegenüber der Polizei an, das Fahrrad im Frühling Am Ziegeleiteich gefunden und behalten zu haben. Die Beamten stellten das Fahrrad daraufhin sicher. Der 28-Jährige holte es noch am Abend gegen einen Eigentumsnachweis wieder ab.

Gegen den Stadthäger wurde ein Strafverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet. Die Polizei weist daraufhin, dass aufgefundene Gegenstände nicht einfach behalten werden dürfen. Stattdessen müssen Finder diese bei den Fundbüros oder der Polizei melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell