Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrzeugaufbruch in Köllerbach

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Am Freitag, den 11.11.2022, in der Zeit von 01:30 - 05:30 Uhr, wurde vor einem Anwesen in der oberen Riegelsberger Straße in 66346 Püttlingen-Köllerbach ein Fahrzeug aufgebrochen. An der weißen Mercedes-Benz C-Klasse wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Es wurden Gegenstände im Wert von ca. 600EUR entwendet. Das Fahrzeug rollte während der Tat ein Stück weit auf die Fahrbahn. Zur Gefährdung des Straßenverkehrs kam es nicht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Völklingen, tel. 06898 2020.

