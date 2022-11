Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Dreiste Diebe öffnen Pkw vor einer Kita

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Montagmittag konnte die Polizei drei Männer osteuropäischer Herkunft festnehmen, welche am Montagmorgen bereits mehrere Fahrzeuge in der Nähe einer Kita in der Heinestraße geöffnet und durchsucht hatten. Hierzu haben die Männer im Alter von 24, 26 und 41 Jahren offenbar ein technisches Gerät verwandt, um die Reichweite des Funksignals von Keyless-Go-Systemen zu verlängern. Nachdem die Fahrer ihr Fahrzeug geparkt und verlassen hatten, um ihre Kinder in die Kita zu bringen, schlugen die Täter aus Rehlingen und Offenbach zu. Die drei Osteuropäer konnten zunächst unerkannt flüchten. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Am Montagmittag erkannte ein Polizeibeamter in Zivil die drei Personen wieder und verständigte seine Kollegen. Gemeinsam konnten sie die Männer vorläufig festnehmen und die Personalien feststellen. Hierbei führten die dreisten Diebe das technische Gerät zum Verlängern der Reichweite von Keyless-Go-Systemen mit. Das Gerät wurde von der Polizei sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Drei im Anschluss an die Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Geschädigte, sowie Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden. In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei zur Vorsicht. Diebe nutzen teilweise die technischen Möglichkeiten zur Vergrößerung oder Störung des Funksignals von KFZ-Schließsystemen. Dementsprechend sollte man sich vergewissern, dass das Fahrzeug beim Verlassen tatsächlich geschlossen ist. Auch auf die Aufbewahrung der Autoschlüssel sollte geachtet werden. So sollte man die Fahrzeugschlüssel zu Hause möglichst weit vom Fahrzeug entfernt aufbewahren und/oder in einem Behältnis welches das Funksignal unterbricht.

