Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Riegelsberg- Einbruch in Mehrfamilienhaus

Riegelsberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter gelangte zunächst in das Treppenhaus des Mehrparteienhauses, begab sich zur Wohnungstür des Geschädigten und brach diese mit einem Werkzeug auf. Aus der Wohnung entwendete er Bargeld, sowie den Reisepass des Geschädigten. Danach verließ er die Wohnung auf dem Einstiegsweg.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell