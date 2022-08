Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Abbiegeunfall zwischen Pkw und Fahrrad - 51-Jährige leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am 02.08.2022 hat es gegen 14.20 Uhr einen Unfall zwischen einer Fahrrad-Fahrerin und einem Pkw-Fahrer in Waldniel gegeben. Ein 67-jähriger Schwalmtaler fuhr mit seinem Pkw auf der St.-Michael-Straße in Fahrtrichtung Dülkener Straße. Der 67-Jährige beabsichtigte, nach rechts in die Raiffeisenstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs fuhr eine 51-jährige Niederkrüchtenerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in die gleiche Fahrtrichtung. Der Pkw-Fahrer schaut beim Abbiegen nicht ordnungsgemäß, woraufhin die 51-Jährige eine Kollision vermeiden wollte und stark abbremste. Auf Grund des starken Abbremsens kam die Radfahrerin dann zu Fall. Der deutsche Pkw-Fahrer kam auf dem Radweg zum Stehen. Eine Kollision konnte verhindert werden. Die Niederkrüchtenerin wurde bei dem Sturz leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. / AM (693)

