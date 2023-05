Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Verkehrsunfall: Eine Leichtverletzte

Hamm-Uentrop (ots)

Eine Frau wurde bei einem Verkehrsunfall am Grenzweg Ecke Eichenstraße am Dienstag, 16. Mai, 18 Uhr, leicht verletzt.

Die 20 Jahre alte Welveranerin war auf der Eichenstraße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. In Höhe der Einmündung kollidierte die Renault-Fahrerin mit dem VW eines 52-Jährigen. Der Hammer fuhr auf dem Grenzweg in Richtung Westen.

Die 20-Jährige wurde leicht verletzt, konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung aber bereits wieder verlassen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 11000 Euro geschätzt. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell