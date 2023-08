Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchmelder verhindern Küchenbrand

Mönchengladbach- Eicken, 19.08.2023, 00:10 Uhr, Martinstraße (ots)

Kurz nach Mitternacht meldeten aufmerksame Nachbarn der Leitstelle, dass sie aus dem gegenüberliegenden Wohnhaus in der Martinstraße Rauchwarnmelder hören sowie Brandgeruch wahrnehmen. Umgehend wurde durch die Leitstelle Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse entsendet. Vor Ort wurde die Feuerwehr vorbildlich durch die Anrufer in die Lage eingewiesen.

Das gemeldete Lagebild konnte durch die Einsatzkräfte bestätigt werden. Umgehend wurde zwei Trupps ins Gebäude entsandt. Sie konnten im 3. OG die entsprechende Wohnung ausfindig machen. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet. In der Wohnung, die bereits verraucht war, wurde ein Bewohner angetroffen, der sofort durch den Rettungsdienst erstversorgt wurde und im weiteren Verlauf zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Das angeschmorte Essen wurde vom Herd genommen und die Wohnung mittels Belüftungsgerät vom Rauch befreit. Ein Schaden in der Wohnung gab es nicht, da das Ereignis frühzeitig gemeldet wurde. Die Wohnungstür wurde im Anschluss durch die Feuerwehr gesichert.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, sowie ein Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

