Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von zwei Elektro-Fahrrädern in Atzelgift

57629 Atzelgift (ots)

Im Zeitraum vom 16.05.2023 bis zum Morgen des 18.05.2023 wurden in der Bergstraße, Atzelgift, zwei Elektrofahrräder (sog. Pedelecs) der Marke "Cube" entwendet. Diese befanden sich in einem verschlossenen Lagerraum an einem Wohnhaus. Sollten jemandem in diesem Zeitraum Personen aufgefallen sein, die sich in räumlicher Nähe aufhielten und im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, ist die Polizei Hachenburg ebenso wie auch für allgemeine Hinweise in der Sache dankbar.

