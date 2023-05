Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernens vom Unfallort - ZEUGEN GESUCHT!

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, den 16.05.2023, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Schwesternwohnheims in der Theodor-Körner-Straße, in 57627 Hachenburg. Der bislang unbekannte und flüchtige Unfallverursacher touchierte beim Ein-/ Ausparken einen PKW, der Marke Opel, in der Farbe Braun/Grau. Daraufhin flüchtete der Unfallursache.

Zeugen, welche Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell