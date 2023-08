Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einsatz des Rettungshubschraubers Christoph Europa 1 in Wickrath

Mönchengladbach-Wickrath, 16.08.2023, 20:33 Uhr, Poststraße (ots)

Gegen 20:33 Uhr wurde der Rettungshubschrauber (RTH) aus Würselen zu einer Einsatzstelle auf der Poststraße in Wickrath durch den vor Ort tätigen Rettungsdienst alarmiert. Eine Person war von einer Leiter abgestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Anforderung des RTH war erforderlich, um einen schnellen und schonenden Transport in eine Spezialklinik zu gewährleisten. Der RTH landete auf der nahegelegenen Sportanlage, übernahm dort den Patienten und flog in eine Spezialklinik nach Aachen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie der RTH Christoph Europa 1 aus Würselen.

Einsatzleiter: Brandamtmann Mario Valles-Fernandez

