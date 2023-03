Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Lagercontainer in Rascheid

Trier (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Mittwoch, 29. März bis Donnerstag, 30. März in mehrere Container/Schuppen auf einem umzäunten Gelände außerhalb der Ortslage von Rascheid ein. Dabei wurde unter anderem ein Quad vom Typ Braxter Bombardier sowie diverse Gartengeräte entwendet. Der Gesamtschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

