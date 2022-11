LPI-GTH: Diebstahl von Kupferkabeln

Eisenach (ots) - Aus einem Lagercontainer in der Straße "Am Stadtweg" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte mehrere Fernsehgeräte. Die Tatzeit liegt zwischen 08.20 Uhr und 12.15 Uhr des gestrigen Tages. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 1.600 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0289127/2022) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

