Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Einfamilienhaus ++ Stelle - Sachbeschädigung an Stromverteilerkasten

Neu Wulmstorf (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Dienstagmorgen, 5.9.2023, gegen 3 Uhr, brach ein Mann in ein Einfamilienhaus am Immenweg ein. Der Täter hatte dazu ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen und anschließend mehrere Räume durchsucht. Von Geräuschen geweckt, standen die beiden Bewohner auf und schauten nach. Sie konnten noch beobachten, wie der unbekannte Mann durch die Haustür in die Dunkelheit flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen konnte er bei der Tat Schmuck und Bargeld an sich bringen.

Stelle - Sachbeschädigung an Stromverteilerkasten

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 5.9.2023, gegen 23:35 Uhr, einen Stromverteilerkasten an der Straße An der Bahn beschädigt. Der Mann versuchte offenbar, den Kasten aufzuhebeln. Hierbei wurde er durch eine Zeugin beobachtet und angesprochen, worauf hin er zu Fuß flüchtete. Was die Absicht des Mannes war, ist unklar. Am Kasten entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell