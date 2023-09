Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schmuck gestohlen ++ Rosengarten/A1 - Pkw weggeschoben

Stelle/Fliegenberg (ots)

Schmuck gestohlen

Am Mittwoch, 6.9.2023, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr, kam es an der Straße Kreuzdeich zu einem Diebstahl aus einem Zweifamilienhaus. Während die Geschädigten kurz abwesend waren, schlichen sich die beiden Täter durch eine vermutlich offenstehende Tür in das Haus und durchsuchten es. Hierbei erbeuteten sich nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Als die Geschädigten zurückkehrten, flüchteten die Täter durch ein Fenster über ein Vordach. Trotz einer umfangreichen Fahndung konnten die beiden entkommen. Die Polizei wertet jetzt Videoaufzeichnungen aus, die die beiden mutmaßlichen Täter zeigen.

Rosengarten/A1 - Pkw weggeschoben

Auf der A1, in Fahrtrichtung Bremen, kam es am Mittwoch, 6.9.2023, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12:30 Uhr kollidierte ein 48-jähriger Mann zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Rade mit seinem LKW beim Fahrstreifenwechsel vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen mit dem Ford Focus einer 29-jährigen Frau. In der Folge drehte sich der Pkw quer zur Fahrtrichtung und wurde von dem LKW noch einige Meter vor sich her geschoben. Glücklicherweise blieben beide Beteiligten unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 EUR.

