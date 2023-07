Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrfach überschlagen

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es gegen 21:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wiedenbrücker Straße, in Höhe des Kreisverkehrs Quellenstraße / Ostlandstraße / Holzstraße. Eine 39-jährige Frau aus Lippstadt befuhr mit ihrem Mini die Wiedenbrücker Straße in Richtung Quellenstraße. Die 39-Jährige kam von der Straße ab und geriet mit ihrem Pkw erst auf die Grünfläche des Kreisverkehrs, schleuderte dann nach rechts und kollidierte mit einem Denkmal neben der Fahrbahn. Der Mini überschlug sich aufgrund des Aufpralls mehrfach und blieb letztendlich auf der Seite liegen. Die Lippstädterin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Da bei der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass die 39-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell