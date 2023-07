Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer schwer verletzt

Rüthen-Kellinghausen (ots)

Am Freitag, den 07.07.2023, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Lehrte (Niedersachsen) die Magdalenenstraße (K8) in Rüthen-Kellinghausen. In einer Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärten Umständen nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad einen Abhang herunter. Dabei verletzte sich der 31-Jährige so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Das Motorrad war aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit. (ge)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell